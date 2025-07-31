Общественники призвали резко увеличить зарплаты участникам СВО

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в комментарии NEWS.ru призвал увеличить ежемесячные выплаты бойцам СВО на контрактной и добровольческой основах до 300 тысяч рублей, не считая допвыплат и надбавок. По его словам, предложение объясняется инфляцией.

Резяпов отметил, что организация направила соответствующие обращения в администрацию президента России, Министерство обороны РФ и профильные комитеты Госдумы. Собеседник подчеркнул, что существующая сумма — от 200 тысяч рублей в месяц, без учета надбавок, требует пересмотра в сторону увеличения.

С начала проведения СВО в феврале 2022 года инфляция в России по накопленному итогу превысила 35%. Согласно официальным данным Центрального банка РФ, годовая инфляция на июнь 2025 года составляет 9,40%, что продолжает оказывать давление на покупательную способность граждан. Это означает, что реальные доходы участников СВО постепенно снижаются, и установленный ранее уровень довольствия уже не соответствует текущим реалиям, — добавил Резяпов.

По его словам, в условиях продолжающегося роста цен на продукты питания, топливо, коммунальные услуги, недвижимость и автомобили — размер денежного довольствия, установленный несколько лет назад, нуждается в индексации. Резяпов считает, что выплаты следует увеличить минимум на 50% — до 300 тысяч рублей в месяц.

Учитывая динамику инфляции и рост стоимости жизни, справедливой и финансово обоснованной мерой станет повышение базовой суммы ежемесячного довольствия минимум на 50%, что составит 300 000 рублей в месяц — без учёта дополнительных премий и боевых надбавок. Выросли цены на продукты, жильё, автомобили, увеличились расходы на содержание семьи. Бойцы, рискующие жизнью на передовой, должны быть обеспечены не просто достойно, а по высшему уровню, — добавил Резяпов.

Ранее Резяпов заявил, что затраты на покупку школьной формы и учебных принадлежностей следует компенсировать для детей участников специальной военной операции. По его словам, на сегодняшний день федеральным законодательством не предусмотрен единый нормативный акт, который устанавливал бы обязательные для всех регионов нормы по предоставлению школьной формы или адресной материальной помощи детям участников СВО.