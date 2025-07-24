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24 июля 2025 в 08:05

Детей бойцов СВО могут наделить новой льготой

Глава ВР Резяпов: надо компенсировать семьям бойцов СВО затраты на форму к школе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Затраты на покупку школьной формы и учебных принадлежностей следует компенсировать для детей участников специальной военной операции, заявил NEWS.ru председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, на сегодняшний день федеральным законодательством не предусмотрен единый нормативный акт, который устанавливал бы обязательные для всех регионов нормы по предоставлению школьной формы или адресной материальной помощи детям участников СВО.

Предлагаем разработать дополнительные меры поддержки для детей участников СВО. Инициатива направлена на обеспечение семей добровольцев и военнослужащих школьной формой, учебниками и материальной помощью в преддверии начала учебного года. Сегодня федеральным законодательством не предусмотрен единый нормативный акт, который устанавливал бы обязательные для всех регионов нормы по предоставлению школьной формы или адресной материальной помощи детям участников СВО. На уровне государства определены только общие принципы социальной поддержки, а детальная реализация передана субъектам РФ, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что со своей инициативой движение «Ветераны России» уже обратилось к главам субъектов, в правительство РФ, Госдуму и администрацию президента. По его словам, каждый ребенок защитника Родины должен чувствовать заботу государства, особенно в начале учебного года.

Мы видим, что в разных регионах страны меры поддержки семей наших бойцов сильно отличаются. Где-то помогают с формой и учебниками, где-то выделяют выплаты, а где-то таких механизмов просто нет. Мы обратились ко всем губернаторам, а также в правительство РФ, Госдуму и администрацию президента с предложением систематизировать и расширить помощь. Каждый ребенок защитника Родины должен чувствовать заботу государства, особенно в начале учебного года, — резюмировал Резяпов.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. По ее словам, это не только поддержит семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее.

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