19 декабря 2025 в 20:19

Рубио раскрыл, из чего исходят США в вопросе урегулирования на Украине

Рубио: решение по урегулированию будут принимать Украина и Россия, а не США

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press
Окончательное решение об урегулировании конфликта на Украине будут принимать Москва и Киев, а не Вашингтон, заявил госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами в Госдепартаменте. По его словам, Белый дом в мирном процессе исходит именно из этой позиции. Трансляция ведется на YouTube-канале американского ведомства.

Рубио указал, что конфликты, как правило, заканчиваются по одному из двух сценариев: либо капитуляцией, либо дипломатическим урегулированием. По его словам, Вашингтон не ожидает капитуляции ни от одной из сторон, поэтому делает ставку на переговоры. По его словам, в этом случае «обе стороны что-то получают и что-то отдают».

В конечном счете решение предстоит принимать Украине и России, а не США, — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что Россия готова к прекращению украинского конфликта, но только при условии обеспечения ее безопасности. Он также отметил, что российская сторона не считает себя ответственной за жертвы в ходе СВО, поскольку не она инициировала конфликт. Президент напомнил, что начало боевым действиям положил госпереворот на Украине в 2014 году.

