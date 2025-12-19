«Он слышит людей»: что говорят депутаты и политологи о прямой линии Путина

В московском Гостином Дворе 19 декабря прошла прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией главы государства. Мероприятие продолжалось более четырех часов — за это время российский лидер успел ответить на самые разные вопросы, в том числе касающиеся хода СВО, экономики, отношений со странами Запада, социальной поддержки граждан и многого другого. Политики и эксперты рассказали NEWS.ru, какие аспекты «Итогов года с Владимиром Путиным» показались им наиболее важными.

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду»: «Социальная политика в центре внимания»

С большим интересом посмотрел прямую линию с президентом. Такие мероприятия во все годы были очень интересны и информативны, в том числе с точки зрения постановки задач для правительства и парламента. И этот раз не стал исключением. Владимир Владимирович снова показал, что он отлично владеет информацией о ситуации в стране и за ее пределами. Он слышит людей и дает прямые указания чиновникам по решению проблем граждан России. Социальная политика по-прежнему в центре внимания президента.

Сергей Алтухов, зампред комитета ГД по экономической политике: «Затронуто более 70 тем»

Традиционная прямая линия получилась, как и всегда, очень насыщенной. Затронуто более 70 тем — от внешней политики до проблем в самых отдаленных регионах, актуальной ситуации на фронте и искусственного интеллекта. Президент очень погружен в детали экономических процессов, но подчеркнул, что за сухими цифрами статистики не всегда можно оценить влияние на каждую конкретную семью и домохозяйство. Конечно, центральное место было уделено СВО — не только дипломатическому и военному урегулированию существующих противоречий, но и простым житейским вопросам. Дотошность главы государства всегда восхищает. Уверен, что каждый регион взял на контроль вопросы, поступившие Путину, и постарается детально, а не формально их отработать.

Андрей Свинцов, зампред комитета ГД по информационной политике: «Путин излучал уверенность»

Для меня слово, которое описывает прямую линию с Путиным, — это уверенность. Я считаю, президент сделал все, чтобы граждане нашей страны ее также почувствовали и 2026-й воспринимался ими как год, когда они будут уверены в своем будущем, в будущем нашей страны, наших детей и стариков. Президент почти пять часов говорил по всем вопросам — не только по СВО, но и по экономике, образованию, поддержке семей с детьми. И дал четкое понимание, что мы все работаем правильно и по всем позициям побеждаем. Да, экономика, возможно, вынужденно и осознанно немного притормозила развитие, но не потому, что мы что-то делаем не так. Мы все делаем правильно, и у нас нет никаких сомнений в своих действиях.

Джамаладин Гасанов, депутат Госдумы: «Выдающиеся лидерские качества Путина»

Эта прямая линия стала одной из самых долгих — 4 часа и 37 минут. Президент отвечал на вопросы журналистов и граждан, затрагивая разнообразные темы: ситуацию с ипотекой, повышение утильсбора, влияние поколения 90-х на страну, социальные проблемы и выборы на Украине. Он подробно обсуждал вопросы, касающиеся СВО, подчеркивая, что мы остаемся на лидирующих позициях. Такой подход показывает выдающиеся лидерские качества президента, его способность объединять людей в трудные времена. Это человек, который действительно владеет всей ситуацией в стране.

Джамаладин Гасанов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Абдулхаким Гаджиев, депутат Госдумы: «Результат уже есть»

Прямая линия президента всегда приковывает внимание миллионов россиян. Особое внимание в этот раз было уделено программе «Время Героев». Путин подчеркнул: государство обязано предоставлять все возможности людям, доказавшим готовность бороться за интересы Родины. Напомню, что на XXII съезде «Единой России» президент поручил партии помочь расширить эту программу и запустить ее региональные аналоги. Результат уже есть: в проект внесены изменения, включая отдельный раздел о поддержке участников СВО и их семей. Отдельно хотел бы отметить, как тепло отозвался о наших ребятах президент — он рассказал о звонке командиру подразделения из Дагестана, о теплом, дружеском приветствии и полном доверии профессионализму бойцов, их выдающимся человеческим качествам.

Каплан Панеш, зампред комитета ГД по бюджету и налогам: «У нас на руках конкретные тезисы»

Вопросы на прямой линии шли от повседневных трат до больших бюджетных развилок, поэтому в эфире постоянно возвращались к одной теме: как сбалансировать доходы казны, цены и инвестиции в рабочем состоянии, одновременно закрывая самые болезненные запросы людей. По итогу у нас на руках набор конкретных тезисов, цифр, которые важно привести к исполнению. Наша работа сводится к тому, чтобы разложить сказанное на решения правительства и профильных ведомств, задать сроки и ответственность, затем довести результат до регионов и до людей, которые задавали вопросы.

Николай Будуев, депутат Госдумы: «До дрожи»

Прямая линия показала живой интерес и отклик граждан — они прислали больше 3 млн вопросов. Но эмоциональной вершиной диалога стал, наверное, ответ на вопрос, что президент положил бы в капсулу времени. Путин соединил в нем прошлое, настоящее и будущее — до дрожи. Очень важный акцент: «…Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, ХХ—ХХI веках, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками…» Это чрезвычайно значимый посыл — мы восстанавливаем связь времен, принимаем все, что было, а значит — принимаем себя.

Андрей Колесник, депутат Госдумы: «Пусть держатся подальше»

Мое личное внимание привлек вопрос о возможной блокаде Калининградской области. Путин четко ответил, что любые попытки нападения на регион будут жестко пресечены. Я согласен: пусть держатся от Калининграда подальше — здоровее будут.

Проведенная прямая линия не самая продолжительная, но, на мой взгляд, самая информативно насыщенная и значимая. Поразила разносторонность вопросов: от геополитики до проблем небольших городов. Спектр вопросов подтверждает серьезнейшую компетентность и глубокие познания Путина до мелочей в каждой теме. Кроме того, президент абсолютно не обратил внимания на небольшую провокационность вопросов британского и американского журналистов. Очень четко и спокойно ответил, объяснив по существу политику России другим странам.

Ярослав Нилов, глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов: «Потребуются расходы»

Я поддерживаю идею президента увеличить часы работы детских садов до восьми часов вечера. Для работающих родителей это будет намного удобнее, так как рабочий день у многих заканчивается поздно. Было бы отлично еще и ввести вечернее питание в школах. Но нужно сразу понимать, что такие меры потребуют дополнительных расходов в системе образования.

Ярослав Нилов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Станислав Ткаченко, эксперт клуба «Валдай»: «Власть с человеческим лицом»

Самым важным в этой прямой линии мне показалось относительно небольшое внимание к международным отношениям и полная концентрация на внутренних делах. Была подтверждена жесткая позиция по отношению к СВО и ее целям. При этом тон был относительно мягкий — немножко с юмором, но в целом вполне серьезный. Думаю, что одна из главных задач этой прямой линии — представить власть, что называется, с человеческой стороны. Показать, как она реализует себя и в какой атмосфере принимаются решения.

Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты: «Мы едины»

Напомню, что указом президента 2026 год объявлен Годом народного единства. Мы видим довольно много попыток найти точки раскола через провокации, информационное давление и прочие инструменты, призванные разрушить консолидацию российского общества, межнациональный мир и межрелигиозное согласие. И здесь президент говорит об общих, одинаковых традиционных ценностях. О том, что это важно, поскольку эта часть нашей жизни подвергается внешнему давлению и нуждается в особом внимании и защите. Мы едины, мы консолидированы, но враг разного рода провокациями пытается это разрушить. Это, безусловно, требует нашего дополнительного внимания и защиты.

Александр Асафов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Солонников, политолог: «Президент был абсолютно честным»

Прямые линии остаются актуальным форматом. Президент на них всегда бодрый, активный — это демонстрация того, что в стране все работает, все под контролем, что в России не боятся говорить на сложные темы. Мне показалось важным, что глава РФ говорил совершенно честно и искренне, не боясь острых вопросов — относительно ситуации в регионах, тех или иных шагов правительства, которые подвергались критике. Важно, что все вопросы идут спонтанно — видно, что они не прописаны заранее и к ним не готовится «по бумажке» ответ. Путин не боится говорить с представителями СМИ недружественных стран — его уверенность в том, что все развивается в позитивном для России ключе, позволяет без труда это делать.

Дмитрий Суслов, замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике: «Россия не отворачивается»

Обращает на себя внимание уверенность Путина в победе и нацеленность на достижение всех целей СВО, но в то же время — готовность к переговорам и поиску дипломатического решения. Пока Украина не пойдет на уступки, Россия будет исходить из неготовности Киева к переговорам и продолжать решение поставленных задач военным путем. Подтверждена готовность в перспективе возобновить сотрудничество с Европой и США, но на основе принципов равноправия и уважения российских интересов. То есть Россия ни в коем случае на закрывается и не отворачивается. И еще действительно важная вещь: президент подтвердил готовность РФ к мирному урегулированию тем, что допустил возможность паузы в нанесении дальнобойных ударов на время проведения украинских выборов. Это доказывает: Россия заинтересована в появлении на Украине легитимного руководства, с которым мы могли бы подписать мирное соглашение.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при правительстве РФ: «Непростые формулировки»

Я обратил внимание на вопрос о возможных выборах на Украине и на то, какое разъяснение по этому поводу дал президент. Он заявил о готовности помочь киевскому режиму провести выборы, не нанося ударов по украинской территории в период голосования, — такая была непростая формулировка. Посмотрим, как это будет реализовано на деле.

Игорь Марков, экс-депутат Верховной рады Украины: «Возможность волеизъявления»

Ключевой момент в том, что Владимир Путин призвал обеспечить гражданам Украины, проживающим на территории России, возможность принять участие в выборах украинского президента. Хотя я уверен, что Киев никогда на это не пойдет: там считают тех, кто уехал в РФ, врагами и предателями. Власти Украины будут делать все, чтобы не дать этим людям возможности свободного волеизъявления. Собственно говоря, они поэтому в свое время и пошли на госпереворот.

Александр Собянин, востоковед, председатель Фонда развития Азии: «Уровень доверия растет»

Прямая линия показала реальное отношения власти и народа. Уровень доверия Владимиру Путину, его поддержки населением очень высок и только растет. Учитывая четыре года военных действий в рамках СВО, это выдающийся показатель. Трудно даже вспомнить с ходу подобные примеры в современной истории человечества.

Александр Дудчак, политолог:

Хочется отдельно отметить, что президентом подтверждена твердая линия на достижение всех поставленных целей СВО, а также дан четкий ответ на все попытки из-за рубежа каким-то образом обмануть руководство России и «впарить» нам свои пункты мирного планы. Это особенно касается вопроса проведения выборов на Украине. Украинцы, которые сейчас живут на территории России и, возможно, уже получили российские паспорта, тоже должны иметь право проголосовать, высказать свое мнение о киевском режиме. Их позиция должна быть обязательно учтена.

