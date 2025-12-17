Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:37

В Госдуме объяснили популярность прямых линий Путина

Депутат Матвейчев: прямые линии демонстрируют связь Путина с народом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ответы на вопросы граждан России в прямом эфире стали «фишкой» президента РФ Владимира Путина, сказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. По его словам, прямая линия показывает единение главы государства с народом.

Во-первых, это демонстрирует связь президента с народом, а во-вторых, личную смелость. Все видят абсолютную несрежиссированность происходящего: в этих эфирах возникает множество спонтанных моментов, которые невозможно придумать. Именно поэтому такой формат существует — потому что наш народ един со своим президентом, — подчеркнул Матвейчев.

Он добавил, что политикам на Западе не хватает смелости и компетентности, чтобы повторить успех российского лидера.

Западный политик, как показывают примеры Каи Каллас и Джен Псаки, непроходимо глуп. Они путают термины, демонстрируют некомпетентность в экономике, в вопросах повседневной жизни людей и так далее. Это происходит потому, что они не интересуются жизнью народа и часто выполняют указания стоящих за ними групп. В этом смысле они просто не смогли бы ответить на вопросы. Зная это, они и боятся выходить на публику, опасаясь насмешек и огромного количества нестандартных ситуаций, — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что организаторы прямой линии установили ряд ограничений на предметы, проносимые на мероприятие. Под запрет попали баннеры, флаги, вейпы, продукты питания, напитки в бутылках и контейнерах, громоздкие предметы, лазерные указки и другие вещи.

Госдума
Владимир Путин
прямая линия
Россия
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Леонов объяснил, почему в России не хватает врачей и медсестер
«Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход? Последнее предупреждение Украине
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.