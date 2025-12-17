В Госдуме объяснили популярность прямых линий Путина

Ответы на вопросы граждан России в прямом эфире стали «фишкой» президента РФ Владимира Путина, сказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. По его словам, прямая линия показывает единение главы государства с народом.

Во-первых, это демонстрирует связь президента с народом, а во-вторых, личную смелость. Все видят абсолютную несрежиссированность происходящего: в этих эфирах возникает множество спонтанных моментов, которые невозможно придумать. Именно поэтому такой формат существует — потому что наш народ един со своим президентом, — подчеркнул Матвейчев.

Он добавил, что политикам на Западе не хватает смелости и компетентности, чтобы повторить успех российского лидера.

Западный политик, как показывают примеры Каи Каллас и Джен Псаки, непроходимо глуп. Они путают термины, демонстрируют некомпетентность в экономике, в вопросах повседневной жизни людей и так далее. Это происходит потому, что они не интересуются жизнью народа и часто выполняют указания стоящих за ними групп. В этом смысле они просто не смогли бы ответить на вопросы. Зная это, они и боятся выходить на публику, опасаясь насмешек и огромного количества нестандартных ситуаций, — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что организаторы прямой линии установили ряд ограничений на предметы, проносимые на мероприятие. Под запрет попали баннеры, флаги, вейпы, продукты питания, напитки в бутылках и контейнерах, громоздкие предметы, лазерные указки и другие вещи.