Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 22:00

КАБ накрыли украинский десант: авантюра на Днепре дорого обойдется ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские военные пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр. Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что позиции украинской армии к северу от Херсона накрыли корректируемые авиабомбы (КАБ) ВС РФ. Минобороны России не подтверждало эти данные, а опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: это далеко не первый случай, когда ВСУ пытаются преодолеть реку. Чего добивается командование украинской армии и есть ли у этих попыток реальные шансы на успех — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ пытаются форсировать Днепр

Сергей Лебедев 17 сентября сообщил, что ВС РФ нанесли бомбовый удар по украинским подразделениям, готовившимся к форсированию Днепра. По данным координатора сопротивления, под обстрел попали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка и Никольское Садовое — туда было доставлено большое количество плавсредств противника.

«Только что по полюбившимся бандеровцами посадкам прилетели КАБ. Часа через два-три в Николаев со стороны Херсона приедет несколько скорых и несколько авто с надписью „груз 200“», — написал Лебедев в своем Telegram-канале. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

При этом накануне источник в российских силовых структурах подтвердил регулярные попытки ВСУ форсировать Днепр и отметил, что они заканчиваются безуспешно. По его мнению, все усилия украинских войск ориентированы на пиар в средствах массовой информации.

«Наши войска все попытки вскрывают заранее и уничтожают без каких-либо трудностей», — подчеркнул он. Комментариев от МО РФ по этому поводу также не поступало.

Фото: МО РФ

Зачем ВСУ пытаются форсировать Днепр

Российские силовики еще в августе отмечали, что попытки пересечь Днепр совершаются ВСУ один-два раза неделю и обычно сопровождаются большими потерями. Фактически, заявляют источники, украинское командование отправляет своих военнослужащих на самоубийство. ВС РФ, в свою очередь, круглосуточно контролируют акваторию, оперативно отбрасывая выявленные группы противника при помощи FPV-дронов и артиллерии.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru предположил, что украинское командование планирует повторить так называемую курскую авантюру, чтобы отвлечь российские войска, продвигающиеся практически по всем направлениям в зоне боевых действий.

«ВСУ могут повторить курскую операцию в Херсонской или Запорожской области, где пытаются форсировать Днепр. Скорее всего, даже в Херсонской. Сейчас идет достаточно активное наступление российских войск по всей линии фронта — где-то быстрее, где-то медленно. Поэтому ВСУ попытаются отвлечь и оттянуть наши силы от Константиновки и Покровско-Мирноградской агломерации — им было бы выгодно провести где-то отвлекающую операцию. Вот этот маневр Украина как раз и пытается организовать за счет форсирования Днепра», — объяснил он.

Кнутов добавил, что создание даже небольшого плацдарма на противоположном берегу Днепра — важная задача для ВСУ. Впоследствии эта площадка может использоваться как для наступления украинской армии, так и для политического торга на переговорах с Россией — то же самое Киев намеревался проделать за счет операции в приграничных районах Курской области.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Есть ли у ВСУ шансы форсировать Днепр

Российские военные продолжают подавлять силы противника, пытающиеся преодолеть водную преграду. Уничтожаются не только пункты управления, артиллерийские установки, бронетехника, склады боеприпасов и личный состав ВСУ на правобережье Днепра, но и группы украинских военных, успевшие выйти в акваторию реки.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru отметил, что обстановку на этом направлении контролирует группировка ВС РФ «Днепр» под командованием очень опытного военачальника — генерал-полковника Михаила Теплинского. Поэтому, считает парламентарий, у ВСУ нет шансов на успех. «Это очень сложна задача. У нас там сформирована очень мощная группировка», — пояснил собеседник.

При этом Соболев не исключает, что в будущем уже российские военные смогут успешно форсировать Днепр и высадиться на правом берегу реки.

«Это возможно, если сложится определенная ситуация. Сначала нам нужно выйти к Днепру, а затем, конечно, его форсировать. Но мы в любом случае должны освободить и Запорожье, и Херсон, которые по Конституции входят в состав Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

Читайте также:

ВС РФ испепелили все от Одессы до Днепра: ВСУ в панике бегут из Херсона

Зеленский в панике: ВС РФ без остановки движутся к Днепру. Дальше Киев?

Столица в Одессе, Киев поделим: ВС РФ рвутся к Днепру, фронт вот-вот рухнет

Украина
Днепр
ВС РФ
ВСУ
Михаил Розен
М. Розен
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.