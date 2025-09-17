КАБ накрыли украинский десант: авантюра на Днепре дорого обойдется ВСУ

Российские военные пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр. Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что позиции украинской армии к северу от Херсона накрыли корректируемые авиабомбы (КАБ) ВС РФ. Минобороны России не подтверждало эти данные, а опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: это далеко не первый случай, когда ВСУ пытаются преодолеть реку. Чего добивается командование украинской армии и есть ли у этих попыток реальные шансы на успех — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ пытаются форсировать Днепр

Сергей Лебедев 17 сентября сообщил, что ВС РФ нанесли бомбовый удар по украинским подразделениям, готовившимся к форсированию Днепра. По данным координатора сопротивления, под обстрел попали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка и Никольское Садовое — туда было доставлено большое количество плавсредств противника.

«Только что по полюбившимся бандеровцами посадкам прилетели КАБ. Часа через два-три в Николаев со стороны Херсона приедет несколько скорых и несколько авто с надписью „груз 200“», — написал Лебедев в своем Telegram-канале. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

При этом накануне источник в российских силовых структурах подтвердил регулярные попытки ВСУ форсировать Днепр и отметил, что они заканчиваются безуспешно. По его мнению, все усилия украинских войск ориентированы на пиар в средствах массовой информации.

«Наши войска все попытки вскрывают заранее и уничтожают без каких-либо трудностей», — подчеркнул он. Комментариев от МО РФ по этому поводу также не поступало.

Фото: МО РФ

Зачем ВСУ пытаются форсировать Днепр

Российские силовики еще в августе отмечали, что попытки пересечь Днепр совершаются ВСУ один-два раза неделю и обычно сопровождаются большими потерями. Фактически, заявляют источники, украинское командование отправляет своих военнослужащих на самоубийство. ВС РФ, в свою очередь, круглосуточно контролируют акваторию, оперативно отбрасывая выявленные группы противника при помощи FPV-дронов и артиллерии.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru предположил, что украинское командование планирует повторить так называемую курскую авантюру, чтобы отвлечь российские войска, продвигающиеся практически по всем направлениям в зоне боевых действий.

«ВСУ могут повторить курскую операцию в Херсонской или Запорожской области, где пытаются форсировать Днепр. Скорее всего, даже в Херсонской. Сейчас идет достаточно активное наступление российских войск по всей линии фронта — где-то быстрее, где-то медленно. Поэтому ВСУ попытаются отвлечь и оттянуть наши силы от Константиновки и Покровско-Мирноградской агломерации — им было бы выгодно провести где-то отвлекающую операцию. Вот этот маневр Украина как раз и пытается организовать за счет форсирования Днепра», — объяснил он.

Кнутов добавил, что создание даже небольшого плацдарма на противоположном берегу Днепра — важная задача для ВСУ. Впоследствии эта площадка может использоваться как для наступления украинской армии, так и для политического торга на переговорах с Россией — то же самое Киев намеревался проделать за счет операции в приграничных районах Курской области.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Есть ли у ВСУ шансы форсировать Днепр

Российские военные продолжают подавлять силы противника, пытающиеся преодолеть водную преграду. Уничтожаются не только пункты управления, артиллерийские установки, бронетехника, склады боеприпасов и личный состав ВСУ на правобережье Днепра, но и группы украинских военных, успевшие выйти в акваторию реки.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru отметил, что обстановку на этом направлении контролирует группировка ВС РФ «Днепр» под командованием очень опытного военачальника — генерал-полковника Михаила Теплинского. Поэтому, считает парламентарий, у ВСУ нет шансов на успех. «Это очень сложна задача. У нас там сформирована очень мощная группировка», — пояснил собеседник.

При этом Соболев не исключает, что в будущем уже российские военные смогут успешно форсировать Днепр и высадиться на правом берегу реки.

«Это возможно, если сложится определенная ситуация. Сначала нам нужно выйти к Днепру, а затем, конечно, его форсировать. Но мы в любом случае должны освободить и Запорожье, и Херсон, которые по Конституции входят в состав Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

