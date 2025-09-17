Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:33

Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»

Военэксперт Кнутов: ВСУ хотят повторить курскую операцию под Херсоном

ВС Украины ВС Украины Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины планируют повторить так называемую курскую авантюру в Херсонской области, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, целью данной операции является отвлечение российских сил от ключевых направлений на фронте.

Где ВСУ могут повторить «курскую авантюру»? Это Херсонская или Запорожская область, где украинские войска пытаются форсировать Днепр. Во-первых, сейчас идет достаточно активное продвижение наших войск по всей линии фронта: где-то быстрее, где-то медленнее. Они попытаются отвлечь и оттянуть наши силы от Константиновки и Покровско-Мирноградской агломерации, наиболее выгодно было бы провести где-то отвлекающую операцию. Вот эти отвлекающие операции Украина пытается провести как раз за счет попыток форсировать Днепр, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что даже создание небольшого плацдарма является для ВСУ важной задачей, которая в будущем может быть использована как для наступления, так и для политического торга. По его мнению, украинские власти, как и в случае с Курской областью, рассчитывают создать повод для последующих требований в ходе возможных переговоров.

Давайте вспомним ситуацию с Курской областью. Несмотря на то, что мы продвигались в целом ряде мест достаточно успешно, Украина все равно бросала солдат, чтобы удержать регион РФ под своим контролем. Они рассчитывали, что захват этих территорий потом позволит осуществить обмен, причем неравноценный, а с большим преимуществом для Киева. Вот здесь можно сказать, что примерно такая же идея у них и в Херсонской области — захватить плацдарм с военной точки зрения и использовать его потом для последующих наступлений. А если не получится, то в принципе это достаточно важный козырь на переговорах, — резюмировал Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались проникнуть на территорию Курской области. Диверсанты были разгромлены российскими военнослужащими на подходе к границе. Рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трех человек попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино.

ВСУ
Украина
Россия
диверсанты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
