Вооруженные силы Украины попытались проникнуть на территорию Курской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, диверсанты были разгромлены российскими военнослужащими на подходе к границе.

Согласно сведениям министерства, рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трех человек попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино. Их передвижения вовремя заметили ВС РФ. В итоге диверсанты были уничтожены, прорыва госграницы не допущено.

Расчеты взвода огневой поддержки использовали преимущество в знании местности и нанесли точный удар из АГС и крупнокалиберных пулеметов «Утес», — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что украинская армия предприняла две попытки контратаки возле Алексеевки и Садков в Сумской области, однако российские бойцы успешно отразили атаки. Потери ВСУ составили до 60% убитыми и ранеными. В результате столкновений противник также лишился бронетранспортера М113.

До этого стало известно, что мотопехотная бригада ВСУ в ходе боев в Харьковской области лишилась последнего боеспособного батальона. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава, практически утратив способность воевать.