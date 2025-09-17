Одна из бригад ВСУ потеряла последний боеспособный батальон Под Харьковом одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона

Мотопехотная бригада ВСУ в ходе боев в Харьковской области лишилась последнего боеспособного батальона, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава, практически утратив боеспособность.

Таким образом 57-я отдельная мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военные установили полный контроль над двухкилометровым участком административной границы ЛНР в ходе продвижения в районе Ямполя ДНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, успешные действия ВС РФ позволили закрепиться на стратегически важном участке местности.

До этого стало известно, что расчет российского беспилотника Supercam S350 в Херсонской области обнаружил и помог уничтожить пункт управления БПЛА украинской армии, располагавшийся в заброшенном здании. Цель на правом берегу Днепра была ликвидирована точным огнем артиллерии.