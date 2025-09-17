Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 07:30

ВС РФ взяли под контроль двухкилометровый участок админграницы ЛНР

Марочко: армия РФ взяла под контроль два километра админграницы ЛНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные установили полный контроль над двухкилометровым участком административной границы Луганской Народной Республики в ходе продвижения в районе Ямполя (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии для ТАСС. Успешные действия российских подразделений позволили закрепить стратегически важный участок местности.

В ходе развития успеха на Краснолиманском направлении в районе Ямполя в ДНР наши войска продвинулись по направлению населенного пункта, в результате чего под полный контроль ВС РФ перешел участок административной границы соседней ЛНР протяженностью более двух километров, — указано в сообщении.

При этом под контролем ВСУ остаются отдельные участки территории ЛНР в районах населенных пунктов Новогригоровка и Петровское. Кроме того, речь идет про часть территории в Серебрянском лесничестве, которая остается в «серой зоне». В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что российские силы осуществили прорыв в населенный пункт Ямполь на Лиманском направлении. В настоящее время в поселке продолжаются интенсивные боевые действия. Сама территория ЛНР освобождена на 99,7%.

ВС РФ
продвижение
Андрей Марочко
ЛНР
