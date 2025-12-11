Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 08:40

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 декабря: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 11 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 декабря до 07:00 мск 11 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 118 БПЛА — над территорией Брянской области, 40 БПЛА — над территорией Калужской области, 40 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, 27 БПЛА — над территорией Тульской области, 19 БПЛА — над территорией Новгородской области, 11 БПЛА — над территорией Ярославской области, 10 БПЛА — над территорией Липецкой области, шесть БПЛА — над территорией Смоленской области, по пять БПЛА — над территориями Курской и Орловской областей, четыре БПЛА — над территорией Воронежской области и два БПЛА — над территорией Рязанской области», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

