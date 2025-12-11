Депутат предложил выделять гранты на свадьбы в России

Гранты для молодоженов в размере 200 тыс. рублей могут помочь парам организовать свадьбу и поддержать традиционный институт семьи на фоне роста цен на торжества, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так он прокомментировал сообщения о вероятном увеличении стоимости празднования в 2026 году до 7 млн рублей для компаний в 50–70 человек. По его словам, государство должно вмешаться, когда создание семьи становится финансово труднодоступным.

По его словам, средства должны иметь строго целевое назначение — оплату услуг банкетного зала, фотографа, праздничного угощения или свадебных нарядов. Депутат подчеркнул, что настоящее семейное счастье необходимо строить на взаимном уважении, вере, а также на готовности разделить горе и радость.

Ключевой принцип инициативы выделять гранты для молодоженов — целевой и безвозмездный характер помощи. Деньги можно направить на аренду достойного зала, праздничное угощение для гостей, костюмы или услуги фотографа. Но главное — мы должны поощрять осмысленный, а не показной подход. Настоящее семейное счастье строится не на горке из шампанского, а на взаимном уважении, вере и готовности разделить все радости и трудности. Уверен, что такая мера будет встречена народом с пониманием и благодарностью, — резюмировал Иванов.

Ранее депутаты от ЛДПР выступили с предложением о введении нового социального налогового вычета для семей с детьми до трех лет. Принятие этого законопроекта обеспечит ежегодное пополнение семейного бюджета на сумму до 150 тыс. рублей.