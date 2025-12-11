Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 08:00

Депутат предложил выделять гранты на свадьбы в России

Депутат Иванов предложил выделять россиянам гранты 200 тыс. рублей на свадьбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гранты для молодоженов в размере 200 тыс. рублей могут помочь парам организовать свадьбу и поддержать традиционный институт семьи на фоне роста цен на торжества, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так он прокомментировал сообщения о вероятном увеличении стоимости празднования в 2026 году до 7 млн рублей для компаний в 50–70 человек. По его словам, государство должно вмешаться, когда создание семьи становится финансово труднодоступным.

Устрашающие цифры, что празднование свадьбы в столице может достигать 7 млн рублей. Это тревожный сигнал. Когда создание семьи становится финансово недосягаемым для многих молодых людей, государство обязано вмешаться. Я предлагаю учредить федеральную программу с грантом 200 тыс. рублей. Эта сумма станет существенным подспорьем для честной, красивой свадьбы, особенно в наших регионах, где уровень доходов скромнее столичного. Поддержка должна быть не бездумной субсидией, а частью продуманной политики по укреплению института семьи, — высказался Иванов.

По его словам, средства должны иметь строго целевое назначение — оплату услуг банкетного зала, фотографа, праздничного угощения или свадебных нарядов. Депутат подчеркнул, что настоящее семейное счастье необходимо строить на взаимном уважении, вере, а также на готовности разделить горе и радость.

Ключевой принцип инициативы выделять гранты для молодоженов — целевой и безвозмездный характер помощи. Деньги можно направить на аренду достойного зала, праздничное угощение для гостей, костюмы или услуги фотографа. Но главное — мы должны поощрять осмысленный, а не показной подход. Настоящее семейное счастье строится не на горке из шампанского, а на взаимном уважении, вере и готовности разделить все радости и трудности. Уверен, что такая мера будет встречена народом с пониманием и благодарностью, — резюмировал Иванов.

Ранее депутаты от ЛДПР выступили с предложением о введении нового социального налогового вычета для семей с детьми до трех лет. Принятие этого законопроекта обеспечит ежегодное пополнение семейного бюджета на сумму до 150 тыс. рублей.

инициативы
Россия
свадьбы
молодожены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на рынке в Петербурге был потушен
Алексей Учитель вывел в свет внебрачную дочь от своей бывшей студентки
В Росавиации сделали важное заявление об аэропортах московского авиаузла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 декабря
Почти полсотни беспилотников ВСУ атаковали Калужскую область
Кабмин отказался ограничивать ввоз пальмового масла
Стало известно, кому и как может помочь увеличение налогового вычета
Юрист объяснила, как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя
Депутат предложил выделять гранты на свадьбы в России
Непростые шпроты на праздник: гости попросят рецепт. Не выдавайте секрета!
Заминированные тылы, тактика «черного хода»: новости СВО на утро 11 декабря
Шойгу почтил советских летчиков, помогавших Лаосу в годы агрессии США
Появились неприятные для Макаревича детали его связанного с вином бизнеса
Число задержанных рейсов в Шереметьево увеличилось
Сафонов не позволил ПСЖ проиграть «Атлетику»
В Госдуме призвали запретить прогулки на лошадях в центре городов
В Трудовом кодексе появится основание для увольнения мигранта
«Институты загнивают»: Такер Карлсон дал оценку американской политике
Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком?
БПЛА не смог долететь до Москвы
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.