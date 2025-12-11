Число задержанных рейсов в Шереметьево увеличилось Более 20 рейсов задержали в Шереметьево из-за ограничений на полеты

В московском аэропорту Шереметьево действуют ограничения на полеты, что привело к сбоям в расписании. По данным на 06:00 утра, задержаны 23 рейса, а 19 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ситуация связана с введением Росавиацией временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах московского авиаузла. В качестве основного запасного аэродрома для перенаправленных рейсов выступает петербургский аэропорт Пулково.

Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «Ковер». Имеются корректировки в расписании полетов. По состоянию на 06:00 мск: 19 рейсов ушли на запасные аэродромы; 23 рейса задержаны на вылет, — указано в сообщении.

При этом в авиагавани подчеркнули, что обстановка в пассажирских терминалах остается спокойной. Обслуживание пассажиров ведется в соответствии со всеми установленными правилами и регламентами.

Ранее стало известно, что самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующий из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно приземлился в Челябинске. Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия в точке назначения. На борту находились около 200 пассажиров. После приземления в Челябинске пассажирам в течение нескольких часов не разрешали покинуть борт.