Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 07:36

Сафонов не позволил ПСЖ проиграть «Атлетику»

Сафонов не пропустил ни одного мяча в матче ПСЖ против «Атлетика»

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский голкипер французского футбольного «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не пропустил ни одного мяча в матче с испанским ФК «Атлетик», сообщается на сайте Лиги чемпионов УЕФА. Игра шестого тура общего этапа ЛЧ завершилась с ничейным счетом 0:0.

Для Сафонова это уже второй «сухой» матч. Прошлую встречу без пропущенных мячей он провел в чемпионате Франции против «Ренна».

По итогам шести туров действующий победитель Лиги чемпионов смог набрать 13 баллов, в то время как «Атлетик» лишь пять. В следующем туре ПСЖ встретится со «Спортингом», а испанский клуб с «Аталантой».

Ранее сообщалось, что УЕФА подал в Россию заявку на регистрацию товарного знака «Евро-2028» для широкого спектра товаров и услуг. Документ поступил 5 декабря из Швейцарии и охватывает 13 классов МКТУ, включая одежду, видеоигры, телекоммуникационные и туристические услуги.

До этого РФС утвердил календарь матчей Кубка России на 2026 год. Так, сезон Мир РПЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В этот день петербургский «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене».

Европа
футбол
ПСЖ
футболисты
матчи
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на рынке в Петербурге был потушен
Алексей Учитель вывел в свет внебрачную дочь от своей бывшей студентки
В Росавиации сделали важное заявление об аэропортах московского авиаузла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 декабря
Почти полсотни беспилотников ВСУ атаковали Калужскую область
Кабмин отказался ограничивать ввоз пальмового масла
Стало известно, кому и как может помочь увеличение налогового вычета
Юрист объяснила, как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя
Депутат предложил выделять гранты на свадьбы в России
Непростые шпроты на праздник: гости попросят рецепт. Не выдавайте секрета!
Заминированные тылы, тактика «черного хода»: новости СВО на утро 11 декабря
Шойгу почтил советских летчиков, помогавших Лаосу в годы агрессии США
Появились неприятные для Макаревича детали его связанного с вином бизнеса
Число задержанных рейсов в Шереметьево увеличилось
Сафонов не позволил ПСЖ проиграть «Атлетику»
В Госдуме призвали запретить прогулки на лошадях в центре городов
В Трудовом кодексе появится основание для увольнения мигранта
«Институты загнивают»: Такер Карлсон дал оценку американской политике
Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком?
БПЛА не смог долететь до Москвы
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.