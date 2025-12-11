Сафонов не позволил ПСЖ проиграть «Атлетику» Сафонов не пропустил ни одного мяча в матче ПСЖ против «Атлетика»

Российский голкипер французского футбольного «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не пропустил ни одного мяча в матче с испанским ФК «Атлетик», сообщается на сайте Лиги чемпионов УЕФА. Игра шестого тура общего этапа ЛЧ завершилась с ничейным счетом 0:0.

Для Сафонова это уже второй «сухой» матч. Прошлую встречу без пропущенных мячей он провел в чемпионате Франции против «Ренна».

По итогам шести туров действующий победитель Лиги чемпионов смог набрать 13 баллов, в то время как «Атлетик» лишь пять. В следующем туре ПСЖ встретится со «Спортингом», а испанский клуб с «Аталантой».

Ранее сообщалось, что УЕФА подал в Россию заявку на регистрацию товарного знака «Евро-2028» для широкого спектра товаров и услуг. Документ поступил 5 декабря из Швейцарии и охватывает 13 классов МКТУ, включая одежду, видеоигры, телекоммуникационные и туристические услуги.

До этого РФС утвердил календарь матчей Кубка России на 2026 год. Так, сезон Мир РПЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В этот день петербургский «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене».