10 декабря 2025 в 18:55

РФС официально утвердил даты матчей Кубка России после зимней паузы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский футбольный союз утвердил календарь матчей Кубка России на 2026 год, заявили в пресс-службе Российской премьер-лиги. Так, сезон Мир РПЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В этот день петербургский «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене».

Встреча этих же команд станет первой после паузы в Фонбет — Кубке России: сине-бело-голубые и балтийцы проведут матч второго этапа четвертьфинала «Пути регионов» в Калининграде 3 марта. Полуфинальные матчи стартуют 4 марта, когда в Москве встретятся ЦСКА и «Краснодар».

5 марта первый матч проведут столичные «Динамо» и «Спартак». В середине марта запланированы ответные полуфиналы Пути РПЛ. 17 марта встретятся «Краснодар» и ЦСКА, а 18 марта «Спартак» снова сыграет с «Динамо». Центральная игра 22-го тура между «Динамо» и «Зенитом» пройдет 22 марта на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что футболисты «Краснодара» со счетом 3:2 одержали победу над московским ЦСКА в матче 18-го тура Мир РПЛ, набрав 40 очков и заняв первое место в турнирной таблице. Забитыми мячами в составе победителей отличились Джон Кордоба, Виктор Са и Жоау Батчи.

РПЛ
матчи
РФС
футбол
