Стало известно, сколько целей ВСУ ежемесячно уничтожают под Херсоном Командир Пегас: под Херсоном дроны ВС РФ ежемесячно уничтожают до 200 целей ВСУ

Ежемесячно силами подразделения 18-й армии группировки «Днепр» на правобережье Херсонской области поражается около 200 объектов противника, сообщил ТАСС ее командир с позывным Пегас. Для выполнения задач российские военнослужащие активно используют различные типы дронов, включая ПВХ-1, «Бумеранг», «Алеша», а также штатные боеприпасы.

Командир Пегас связывает такие результаты с созданием нового рода войск и возросшим мастерством личного состава. В перечень уничтоженных целей входят командные пункты, склады с провизией и вооружением, техника и живая сила ВСУ.

За месяц нашей работы обычно происходит уничтожение более 200 целей противника. Это пункты управления БПЛА, склады с провизией, с боеприпасами, техника, живая сила противника, — перечислил Пегас.

Как отметил командир отделения с позывным Байкал, среди недавних успехов — поражение нескольких РЛС «Рада», гаубицы М777 и САУ «Богдана». Он также добавил, что противник усилил маскировку, но это не останавливает работу операторов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО перехватили и уничтожили 37 дронов ВСУ самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В течение трех часов был осуществлен перехват воздушных целей на различных направлениях. Наибольшее количество беспилотников — 25 единиц — было уничтожено над Брянской областью.