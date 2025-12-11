В Трудовом кодексе появится основание для увольнения мигранта Иностранца с 1 марта могут уволить на основании региональных актов

Трудовой договор с иностранным работником с 1 марта 2026 года можно будет расторгнуть на основании нормативных правовых актов регионального уровня, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, если работодателю понадобится снизить число таких работников, то он сможет это сделать.

Региональные акты будут официально считаться основанием для расторжения трудового договора с 1 марта 2026 года, — отметил он.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Куринный заявил, что удаленный формат работы поможет россиянам снизить уровень распространения гриппа. Он отметил, что подобные меры необходимы в регионах с эпидемическим подъемом заболевания.

Также сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила масштабные поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предполагают, что годовой лимит сверхурочных может быть увеличен с нынешних 120 до 240 часов. Причиной называют дефицит кадров. В пояснительной записке отмечается, что, по данным социологических опросов, институт сверхурочной работы востребован: около 90% россиян выражают готовность к такой работе.