Россиян планируют заставить больше работать из-за дефицита кадров «Интерфакс»: в РФ годовой лимит сверхурочных планируют увеличить до 240 часов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила масштабные поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предполагают, что годовой лимит сверхурочных может быть увеличен с нынешних 120 до 240 часов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Причиной называют дефицит кадров.

По словам собеседника издания, такое изменение должно быть закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. В пояснительной записке отмечается, что, по данным социологических опросов, институт сверхурочной работы востребован: около 90% россиян выражают готовность к такой работе.

Еще одно важное изменение касается малого бизнеса. Предлагается увеличить предельную численность работников, с которыми можно заключать срочные трудовые договоры, — с 35 до 70 человек.

Законопроект был разработан совместно Минэкономразвития и Минтрудом. В случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда. По словам парламентария, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров.