ВСУ стали загонять наемников в необычный батальон В ВСУ сформировали состоящий из наемников батальон операторов БПЛА

В Вооруженных силах Украины сформировали батальон операторов БПЛА, который состоит полностью из наемников, передает РИА Новости со ссылкой на соцсети формирования. Подразделение беспилотных систем получило название «Флэш».

Вербовщики опубликовали в интернете приглашение, на котором человек в военной форме призывает наемников вступить в первый международный батальон беспилотных систем «Флэш». Обращение написано на английском языке.

На руке вербовщика также можно разглядеть эмблему батальона. На ней изображен БПЛА в языках пламени. Судя по знакам отличия, батальон «Флэш» входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцари зимней кампании» ВСУ.

Ранее стало известно, что группа колумбийских наемников направила экстренное видеообращение к президенту своей страны Густаво Петро с требованием организовать их эвакуацию с территории Украины. По информации источника, 20 иностранных бойцов предприняли попытку расторгнуть контракт с украинской стороной, после чего были задержаны на 48 часов.