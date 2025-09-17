Российские военные раскатали укрытие украинских дронов-камикадзе под Херсоном МО РФ: российский БПЛА Supercam помог уничтожить противника с одного наведения

Расчет российского беспилотника Supercam S350 в Херсонской области обнаружил и помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Цель на правом берегу Днепра была ликвидирована точным огнем артиллерии группировки войск «Днепр». Операция проведена силами 18-й общевойсковой армии.

В ходе плановой разведки военные заметили регулярные запуски вражеских дронов из заброшенного здания. Координаты обнаруженного пункта управления сразу же были переданы артиллеристам.

В свою очередь артиллеристы несколькими точными попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, — сообщили в оборонном ведомстве.

Расчеты БПЛА Supercam S350 несут круглосуточное дежурство, обеспечивая разведку и корректировку огня. Этот компактный дрон (размах крыла 3,2 м, вес 11 кг) способен находиться в воздухе до 4,5 часов, передавая видео в реальном времени для поражения целей противника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. По его словам, за минувшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.