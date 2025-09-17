ВСУ провалили две попытки контратаковать и лишились бронетранспортера

Вооруженные силы Украины предприняли две попытки контратаки возле Алексеевки и Садков в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, российские военнослужащие успешно отразили атаки. В результате столкновений противник также потерял один бронетранспортер М113.

За сутки российскими бойцами отражено две контратаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков. В ходе отражения уничтожен БТР М113, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что в районе Садков украинские войска задействовали штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При этом она была усилена личным составом 140-го центра Сил специальных операций Украины.

Потери группы составили до 60% убитыми и ранеными. Утраты позиций не допущено, — добавил источник.

Ранее появилась информация, что мотопехотная бригада украинской армии лишилась последнего боеспособного батальона в ходе боев в Харьковской области. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава.