В Минобороны сообщили о масштабном наступлении российских войск Герасимов: ВС России наступают на всех направлениях

Вооруженные силы РФ ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении, передает пресс-служба ведомства.

Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1435 человек в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес на участках группировок «Центр» (до 445 военнослужащих) и «Южная» (до 260). Кроме того, подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным бригадам, штурмовому полку и пограничным отрядам ВСУ.

До этого российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в 153 районах, включая базу горючего, склады боеприпасов и пункты дислокации. По данным военного ведомства, поражены логистические узлы западных поставок вооружения, места хранения и запуска беспилотников, а также позиции иностранных наемников.