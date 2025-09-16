Российские войска нанесли удары по ВСУ в 153 районах Минобороны России сообщило о поражении баз и складов ВСУ в 153 районах

Российские войска нанесли удары по базе горючего, складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ в 153 районах, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, поражены логистические узлы, места хранения вооружения и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — отмечено в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что операторы беспилотных летательных аппаратов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ударили FPV-дронами по газораспределительной станции противника недалеко от населенного пункта Надъярное на Сумском направлении. Объект обеспечивал тыловые подразделения украинской армии.

До этого появилась информация, что российские войска начали активно применять в зоне специальной военной операции гексакоптер-бомбардировщик «Кощей». Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник, способный нести до шести боевых зарядов.