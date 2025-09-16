Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 08:53

Российские дроноводы разнесли газораспределительную станцию под Сумами

Операторы БПЛА поразили газораспределительную станцию ВСУ в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Операторы беспилотных летательных аппаратов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Министерства обороны России «Рубикон» ударили FPV-дронами по газораспределительной станции противника недалеко от населенного пункта Надъярное на Сумском направлении, сообщили в пресс-службе ведомства. Данный объект обеспечивал тыловые подразделения украинской армии, передает ТАСС.

Была поражена газораспределительная станция ВСУ, обеспечивающая прием, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что российские войска начали активно применять в зоне специальной военной операции гексакоптер-бомбардировщик «Кощей». Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник, способный нести до шести боевых зарядов.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что военнослужащие добились значительного успеха на Запорожском направлении. Им удалось прорвать оборонительные рубежи врага и продвинуться вглубь украинской обороны.

