Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:25

В Минобороны России озвучили колоссальные потери ВСУ за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки лишились 1435 бойцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1435 человек в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, потери подразделений противника составили: в зоне ответственности группировки «Север» — до 185, «Запад» — более 230, «Южная» — до 260, «Центр» — до 445, «Восток» — свыше 255, «Днепр» — до 60 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. <…> ВСУ потеряли до 185 военнослужащих. <…> Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. <…> Потери противника составили более 230 военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина тайно мобилизует женщин в ряды ВСУ. По его словам, это связано не только с потерями, но и с наличием подготовленного женского контингента. Генерал отметил, что власти страны намеренно расширяют мобилизационный состав, опираясь на принцип равенства полов.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил, что подразделения ВСУ после неудачной контратаки в Сумской области вернулись на исходные позиции. По его данным, штурмовые подразделения 225-го полка понесли потери.

ВСУ
ВС РФ
СВО
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.