В Минобороны России озвучили колоссальные потери ВСУ за сутки Минобороны России: ВСУ за сутки лишились 1435 бойцов

За последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1435 человек в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, потери подразделений противника составили: в зоне ответственности группировки «Север» — до 185, «Запад» — более 230, «Южная» — до 260, «Центр» — до 445, «Восток» — свыше 255, «Днепр» — до 60 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. <…> ВСУ потеряли до 185 военнослужащих. <…> Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. <…> Потери противника составили более 230 военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина тайно мобилизует женщин в ряды ВСУ. По его словам, это связано не только с потерями, но и с наличием подготовленного женского контингента. Генерал отметил, что власти страны намеренно расширяют мобилизационный состав, опираясь на принцип равенства полов.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил, что подразделения ВСУ после неудачной контратаки в Сумской области вернулись на исходные позиции. По его данным, штурмовые подразделения 225-го полка понесли потери.