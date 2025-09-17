Герасимов сообщил о полном освобождении Серебрянских лесов Герасимов: ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества в сторону Ямполя

Российские войска полностью выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По его словам, сейчас бои уже ведутся в ДНР — в населенном пункте Ямполь, передает пресс-служба Минобороны.

Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества, — отметил Герасимов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ сообщал, что российская армия ведет наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении.

До этого Минобороны России сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1435 человек в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес на участках группировок «Центр» (до 445 военнослужащих) и «Южная» (до 260). Кроме того, подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным бригадам, штурмовому полку и пограничным отрядам ВСУ.