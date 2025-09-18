Мирный житель Шебекино погиб при ударе ВСУ Гладков: при атаке БПЛА ВСУ в Шебекино погиб мужчина, его брат ранен

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по гражданскому автомобилю в Шебекино, что привело к гибели местного жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — написал Гладков.

Второй пассажир автомобиля, брат погибшего, получил тяжелые минно-взрывные травмы и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы местной самообороны оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда после стабилизации состояния его планируют перевести в областную клинику.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один многоквартирный дом, три частных, а также четыре машины были повреждены в Брянске осколками сбитых украинских беспилотников. Он отметил, что дроны атаковали Бежицкий район, никто не пострадал.

До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. В ведомстве отметили, что 25 дронов были нейтрализованы над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — над Брянской, 20 — над Краснодарским краем.