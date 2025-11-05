Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня

В ХМАО четверо детей и трое взрослых погибли в пожаре, под Шебекино поймали военнослужащего-убийцу, в Турции пропала 41-летняя петербурженка — NEWS.ru рассказывает о главных новостях рубрики «Происшествия» за день.

Семеро человек сгорели при пожаре в доме

В ночь на 5 ноября в Сургуте сгорел частный дом на территории садоводческого-огороднического товарищества «Прибрежный-1». В двухэтажной постройке на пепелище нашли семь трупов. В том числе погибли четверо детей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Все обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших устанавливаются. Предварительно, среди погибших есть дети», — рассказали в управлении Следственного комитета по Югре.

Соседка рассказала журналистам, что все жертвы ЧП — родственники. Спаслись отец семейства и его старшая дочь со своим спутником. По словам соседки, тело матери семейства нашли в подвале вместе с ребенком. По предварительным данным, женщина пыталась спастись, но не было путей отхода на улицу.

Рецидивиста поймали под Шебекино

Военнослужащий Алексей Кострикин был задержан и доставлен в военный следственный отдел по Белгородскому гарнизону. По данным журналистов, военного нашли в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

«Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки», — рассказали в пресс-службе управления СКР.

Первое преступление, по версии следствия, мужчина совершил 29 октября. Он проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, где убил хозяина и изнасиловал его жену.

1 ноября подозреваемый сбежал из-под стражи. А 4 ноября Следственный комитет сообщил, что подозревает Кострикина в причастности еще к одному преступлению. Предполагается, что погибший приехал в Новую Таволжанку, чтобы проверить свой дом, где мог прятаться преступник.

При задержании мужчине выстрелили по ногам, после чего перебинтовали конечности и дали покурить.

Петербурженка пропала в Турции

Турецкие правоохранители ищут пропавшую в провинции Анталья россиянку Ирину Киселеву. Она приехала в Анталью с 12-летним сыном. СМИ пишут, что 41-летняя петербурженка остановилась в отеле Royal Atlantis Spa & Resort в Анталье. 31 октября она исчезла.

В злополучный день Ирина была на пляже с незнакомцем, а вечером он вернулся в отель только с ее сумкой.

«Я знал человека один день. Каждый на отдыхе делает, что хочет. После я ее не видел. Какой-то работник говорил, что видел ее после этого на лежаке, но я к тому моменту уже ушел», — рассказал мужчина журналистам.

Сейчас родственники ждут ответа от посольства и местной полиции. Правоохранителям полностью отследить перемещения женщины не удалось — спасательная вышка закрывает обзор городских камер. Спасатели полностью обследовали береговую линию, но поиски оказались безрезультатными.

Семью пропавшей россиянки беспокоит, кем был спутник Ирины, а также почему она пошла купаться в холодную воду и не надела браслет.

