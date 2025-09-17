Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 17 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Ярославской области и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины?
Где в России не работает мобильный интернет 17 сентября
По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», в среду, 17 сентября, мобильный интернет не работает во множестве регионов. У пользователей наблюдаются сложности при использовании мессенджеров, сервисов такси, банковских приложений и других сервисов.
За сутки больше всего обращений приходится на абонентов МТС. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы — 19%. Далее следуют Санкт-Петербург, Якутия — по 15%, Краснодарский, Пермский края — по 11%, Челябинская, Московская области, Приморский край — по 7%, Нижегородская и Ростовская области — по 4%.
На сайте Downdetector.su за последний час зафиксированы 44 жалобы на проблемы в сетях МТС, за сутки — 692.
«Сбой в работе МТС, Челябинск», «Сбой мобильного интернета», «МТС — авария в Тольятти», — жалуются абоненты.
Пользователи «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota также жалуются на нерабочий мобильный интернет — сообщения об этом поступают из Москвы, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Приморского, Пермского, Красноярского краев, Республики Коми, Башкирии.
«Не работает интернет, T2», «Проблема с T2 сегодня», «„Билайн“ — что с интернетом сегодня?», «Не работает мобильный интернет „Билайн“», «Не работает интернет „МегаФон“ с утра», «„МегаФон“ Уфа — сбой», «Не работает мобильный интернет Yota», «Сбой Yota в Перми», — пишут пользователи.
Почему не работает мобильный интернет 17 сентября
Власти российских регионов регулярно предупреждают граждан об отключении мобильного интернета или понижении качества сигнала сети на фоне угрозы атаки БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры полностью оправданны, поскольку связаны с обеспечением безопасности.
Накануне жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Красноярского края получили СМС-рассылку о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны ограничения в работе мобильного интернета. Звонки и СМС работают, важные сервисы доступны», — говорится в сообщении.
В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.
Какие сайты и сервисы работают во время отключений
Во время отключений мобильного интернета в пилотном режиме осуществляется доступ к «Госуслугам», соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальному мессенджеру MAX, сервисам «Яндекса», маркетплейсам Ozon и Wildberries, Avito, «Дзену», Rutube, официальному сайту платежной системы «Мир», сайтам правительства и администрации президента России, федеральной платформе дистанционного электронного голосования.
По заявлению Минцифры, список белого списка сайтов и сервисов будет расширяться. В обновление попадут сайты СМИ, банков и аптек.
