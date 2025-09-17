Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 17 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Ярославской области и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 17 сентября

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», в среду, 17 сентября, мобильный интернет не работает во множестве регионов. У пользователей наблюдаются сложности при использовании мессенджеров, сервисов такси, банковских приложений и других сервисов.

За сутки больше всего обращений приходится на абонентов МТС. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы — 19%. Далее следуют Санкт-Петербург, Якутия — по 15%, Краснодарский, Пермский края — по 11%, Челябинская, Московская области, Приморский край — по 7%, Нижегородская и Ростовская области — по 4%.

На сайте Downdetector.su за последний час зафиксированы 44 жалобы на проблемы в сетях МТС, за сутки — 692.

«Сбой в работе МТС, Челябинск», «Сбой мобильного интернета», «МТС — авария в Тольятти», — жалуются абоненты.

Пользователи «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota также жалуются на нерабочий мобильный интернет — сообщения об этом поступают из Москвы, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Приморского, Пермского, Красноярского краев, Республики Коми, Башкирии.

«Не работает интернет, T2», «Проблема с T2 сегодня», «„Билайн“ — что с интернетом сегодня?», «Не работает мобильный интернет „Билайн“», «Не работает интернет „МегаФон“ с утра», «„МегаФон“ Уфа — сбой», «Не работает мобильный интернет Yota», «Сбой Yota в Перми», — пишут пользователи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 17 сентября

Власти российских регионов регулярно предупреждают граждан об отключении мобильного интернета или понижении качества сигнала сети на фоне угрозы атаки БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры полностью оправданны, поскольку связаны с обеспечением безопасности.

Накануне жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Красноярского края получили СМС-рассылку о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны ограничения в работе мобильного интернета. Звонки и СМС работают, важные сервисы доступны», — говорится в сообщении.

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

Какие сайты и сервисы работают во время отключений

Во время отключений мобильного интернета в пилотном режиме осуществляется доступ к «Госуслугам», соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальному мессенджеру MAX, сервисам «Яндекса», маркетплейсам Ozon и Wildberries, Avito, «Дзену», Rutube, официальному сайту платежной системы «Мир», сайтам правительства и администрации президента России, федеральной платформе дистанционного электронного голосования.

По заявлению Минцифры, список белого списка сайтов и сервисов будет расширяться. В обновление попадут сайты СМИ, банков и аптек.

