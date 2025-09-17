«Ураган» снес пехоту и технику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 17 сентября

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пехоту и автомобильную технику противника из РСЗО «Ураган» в Днепропетровской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 сентября?

«Ураган» снес пехоту и технику ВСУ

Как сообщили в Минобороны РФ, оператор БПЛА Supercam зафиксировал скопление автомобильной техники и место временной дислокации украинских бойцов в районе населенного пункта Березовое Днепропетровской области.

«По уточненным координатам артиллеристы из реактивных систем залпового огня „Ураган“ выполнили залп осколочно-фугасными снарядами. В результате огневого поражения уничтожены автотранспорт и живая сила ВСУ», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении пункта запуска беспилотников.

Уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группы войск «Днепр», действуя по координатам, предоставленным с помощью БПЛА Supercam S350, успешно поразили пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В ходе планового облета оккупированных территорий украинскими боевиками в дневное время суток был выявлен неоднократный запуск дронов различного типа из заброшенного здания, где бойцы ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА. Координаты места дислокации противника были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В свою очередь, артиллеристы несколькими точными попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Поразили танковый батальон и 60 военных ВСУ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил танковый батальон, колонну бронетехники и 60 человек личного состава ВСУ, рассказал заместитель начальника расчета боевой машины РСЗО «Торнадо-С» с позывным Сорок Четвертый.

«Самые крупные цели были — это танковый батальон, колонна бронетехники и 60 человек личного состава противника», — сказал военнослужащий.

В ведомстве также рассказали об уничтожении артиллеристами группировки замаскированного пункта временной дислокации с живой силой ВСУ из «Торнадо-С» в ночное время.

Воздушная разведка выявила скопление военной техники и вооружений ВСУ и передала данные на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона.

Поразили опорный пункт ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» разгромил опорный пункт ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны России.

«Экипаж танка Т-80БВМ гвардейского мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ уничтожил опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что стрельба велась 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций с расстояния около 10 километров. Использование беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня позволило снизить расход боеприпасов и повысить эффективность боевой работы экипажа.

