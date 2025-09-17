Закон о локализации такси: последствия, риск роста цен, что известно

По словам таксиста и блогера Егора Рябкова, принятие закона о локализации автомобилей такси может привести к значительному увеличению цен на поездки. Что об этом известно, в чем суть закона?

В чем суть закона о локализации машин такси

Закон предусматривает, что для работы в такси будут допущены только водители автомобилей, соответствующих определенным критериям локализации или произведенных в рамках специальных контрактов, заключенных в период с марта 2022 года по начало весны 2025 года. На данный момент 60% машин, используемых в такси, не соответствуют требованиям этого законопроекта.

Министерство промышленности и торговли планирует до конца 2025 года разработать проект документа, в котором будут указаны критерии для автомобилей, пригодных для работы в такси.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года. Одной из причин его введения стали трудности отечественных автопроизводителей, которые не выдерживают конкуренцию с зарубежными компаниями.

Чего опасаются эксперты, какие риски

По расчетам таксиста и блогера Егора Рябкова, цены на услуги перевозок могут увеличиться в четыре раза в связи с новыми требованиями.

Эксперт отметил, что большинство современных автомобилей такси выходят из строя в течение пяти лет. По его словам, к моменту полного введения закона водители могут столкнуться с острой нехваткой подходящих транспортных средств.

«Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии „Комфорт“. Но надо понимать, что это кроссовер — не самая популярная машина в такси, нужны седаны», — сказал Рябков.

Эксперт прогнозирует, что более 200 тысяч водителей могут лишиться работы из-за несоответствия их автомобилей новым стандартам. По его оценке, около 60% текущего парка такси не соответствует критериям локализации.

Кроме того, сообщалось, что в России около 79% такси, которые используются индивидуальными водителями, не соответствуют требованиям нового закона о локализации. Некоторые таксопарки и водители не смогут выполнить эти требования. Число таких граждан может достигнуть 200 тысяч человек, что составляет около 20% от всех, кто занят в этой сфере.

По оценкам на июнь, общее число водителей такси в России составляло около миллиона человек.

