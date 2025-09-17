Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 02:13

Закон о локализации такси: последствия, риск роста цен, что известно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам таксиста и блогера Егора Рябкова, принятие закона о локализации автомобилей такси может привести к значительному увеличению цен на поездки. Что об этом известно, в чем суть закона?

В чем суть закона о локализации машин такси

Закон предусматривает, что для работы в такси будут допущены только водители автомобилей, соответствующих определенным критериям локализации или произведенных в рамках специальных контрактов, заключенных в период с марта 2022 года по начало весны 2025 года. На данный момент 60% машин, используемых в такси, не соответствуют требованиям этого законопроекта.

Министерство промышленности и торговли планирует до конца 2025 года разработать проект документа, в котором будут указаны критерии для автомобилей, пригодных для работы в такси.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года. Одной из причин его введения стали трудности отечественных автопроизводителей, которые не выдерживают конкуренцию с зарубежными компаниями.

Чего опасаются эксперты, какие риски

По расчетам таксиста и блогера Егора Рябкова, цены на услуги перевозок могут увеличиться в четыре раза в связи с новыми требованиями.

Эксперт отметил, что большинство современных автомобилей такси выходят из строя в течение пяти лет. По его словам, к моменту полного введения закона водители могут столкнуться с острой нехваткой подходящих транспортных средств.

«Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии „Комфорт“. Но надо понимать, что это кроссовер — не самая популярная машина в такси, нужны седаны», — сказал Рябков.

Эксперт прогнозирует, что более 200 тысяч водителей могут лишиться работы из-за несоответствия их автомобилей новым стандартам. По его оценке, около 60% текущего парка такси не соответствует критериям локализации.

Кроме того, сообщалось, что в России около 79% такси, которые используются индивидуальными водителями, не соответствуют требованиям нового закона о локализации. Некоторые таксопарки и водители не смогут выполнить эти требования. Число таких граждан может достигнуть 200 тысяч человек, что составляет около 20% от всех, кто занят в этой сфере.

По оценкам на июнь, общее число водителей такси в России составляло около миллиона человек.

Читайте также:

«Мчится за мной и показывает нож»: маньяк охотится на женщин в Подмосковье

Российские ученые «хоронят» Starlink, приговор Зеленскому: что будет дальше

Режущие ветра и холод до -3 градусов? Погода в Москве в ноябре: чего ждать

такси
законы
Россия
цены
таксисты
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.