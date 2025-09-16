Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:58

Названы последствия для таксистов в России из-за закона о локализации

Около 200 тыс. таксистов в России могут уйти с рынка из-за закона о локализации

В России около 79% личных автомобилей, используемых таксистами, не соответствуют требованиям нового закона о локализации, сообщает «Коммерсантъ». Часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих автомобилях, не смогут выполнить новые требования. Количество таких граждан может достигнуть 200 тыс. человек, что составляет примерно 20% от общего числа занятых в этой сфере.

По оценкам на июнь, общее число водителей такси в России составляло около миллиона человек. Новый закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу в марте 2026 года. Участники рынка отмечают, что реформа проходит по жесткому сценарию.

До этого сообщалось, что автомобили марок Lada, Haval и Solaris могут войти в перечень транспортных средств, разрешенных для работы в такси. Полный список будет опубликован Министерством промышленности и торговли России осенью. Использовать в качестве такси позволят автомобили из всей действующей линейки Lada: Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. Также в таксопарки войдут электромобили Evolute.

