Названы марки авто, на которых разрешат работать таксистам

Марки авто Lada, Haval и Solaris могут войти в перечень машин, разрешенных для работы в такси, передает «Коммерсант». Уточняется, что полный список Минпромторг России опубликует осенью.
По данным журналистов, использовать в качестве такси позволят автомобили из всей действующей линейки Lada: Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. Также в таксопарки войдут электромобили Evolute. Кроме того, в службах пассажирских перевозок будут задействованы Voyah и «Москвичи».
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пояснил, что введенные ограничения на работу для мигрантов в такси связаны с ориентацией на местные кадры. По его словам, соответствующее решение приняли участники координационного совета города и Ленобласти.
Также директор по маркетингу популярного интернет-магазина запчастей Иларион Демчиков отговорил россиян от покупки «китайца». Резкий скачок цен, связанный с введением повышенного утилизационного сбора, сделал покупку китайского автомобиля нецелесообразной, отметил эксперт.