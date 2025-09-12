Названы марки авто, на которых разрешат работать таксистам Марки Lada, Haval и Solaris могут включить в перечень авто для таксистов

Марки авто Lada, Haval и Solaris могут войти в перечень машин, разрешенных для работы в такси, передает «Коммерсант». Уточняется, что полный список Минпромторг России опубликует осенью.

По данным журналистов, использовать в качестве такси позволят автомобили из всей действующей линейки Lada: Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. Также в таксопарки войдут электромобили Evolute. Кроме того, в службах пассажирских перевозок будут задействованы Voyah и «Москвичи».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пояснил, что введенные ограничения на работу для мигрантов в такси связаны с ориентацией на местные кадры. По его словам, соответствующее решение приняли участники координационного совета города и Ленобласти.

Также директор по маркетингу популярного интернет-магазина запчастей Иларион Демчиков отговорил россиян от покупки «китайца». Резкий скачок цен, связанный с введением повышенного утилизационного сбора, сделал покупку китайского автомобиля нецелесообразной, отметил эксперт.