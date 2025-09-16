Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 06:40

ВСУ не выдержали мощного удара артиллерии: успехи ВС РФ к утру 16 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Артиллеристы группировки войск «Север» нанесли огневое поражение месту сосредоточения и полевому складу боеприпасов украинских боевиков в Сумской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 сентября?

Испепелили склад боеприпасов ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия.

«Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и с помощью корректировки БПЛА нанес удары по целям», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что слаженность расчетов, мужество и героизм артиллеристов-десантников способствовали уничтожению как личного состава противника, так и замаскированного в лесу полевого склада с боеприпасами.

Уничтожили пехоту ВСУ в Днепропетровской области

В Минобороны РФ заявили об уничтожении пехоты противника в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».

«В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили позиции украинских националистов. После передачи координат квадрокоптеры выполнили сбросы боеприпасов. Удары пришлись по местам сосредоточения живой силы ВСУ, что привело к ее уничтожению. Противник понес потери, попытки закрепиться на позициях были сорваны», — отметили в МО.

В ведомстве также информировали о срыве ротации ВСУ в Днепропетровской области.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Поразили опорные пункты и ПУ БПЛА ВСУ

Самоходные гаубицы «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно выполнили огневые задачи на Харьковском направлении. В ходе операций были уничтожены замаскированные взводные опорные пункты, пункт управления и расчеты беспилотных летательных аппаратов с личным составом ВСУ.

«Артиллерийские подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне специальной военной операции на харьковском направлении. В этот раз расчеты самоходных гаубиц „Мста-С“ артиллерийского подразделения армейского корпуса уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, пункт управления и расчеты БПЛА, а также живую силу ВСУ», — следует из сообщения Минобороны России.

Ликвидировали танк ВСУ

Операторы ударных дронов 51-й армии Южного военного округа поразили танк противника в районе Родинского на Красноармейском направлении специальной военной операции, заявила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожают бронетехнику противника на Красноармейском направлении. В районе населенного пункта Родинское расчетами БПЛА был обнаружен танк украинских боевиков в ходе движения на закрытые огневые позиции. Расчет оперативно нанес поражение боевой машине, уничтожив ее», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на этом же участке расчеты ударных беспилотников на протяжении нескольких дней уничтожали боевые бронированные машины и колесную технику противника.

