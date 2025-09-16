Наземная операция Израиля по оккупации Газы 16 сентября: что известно

Израильская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на оккупацию сектора Газа. Что об этом известно ночью 16 сентября?

Что известно об операции Израиля по оккупации Газы

Как сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в Тель-Авиве, операция сопровождается интенсивными ударами по всей территории анклава.

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — пишет портал.

По данным израильских телеканалов 9 и 14, ракетные комплексы наносят удары по целям в разных районах сектора, от юга до севера. Сообщается о серии мощных взрывов.

В наступлении задействованы не только авиационные подразделения, но и танковые части, что свидетельствует о начале наземной фазы операции. Местные источники подтверждают интенсивный характер боевых действий.

Кроме того, появилась информация, что в результате масштабных обстрелов израильской армией сектора Газа погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Удары были нанесены по районам Сабра и Аль-Дарадж с вертолетов и наземных позиций.

По данным СМИ, количество жертв продолжает увеличиваться. Согласно информации израильского портала Ynet, военные нанесли 37 ударов по территории сектора Газа в течение всего 20 минут.

Axios сообщает, что за последние недели израильская армия усилила атаки на Газу. Кроме того, она призвала палестинцев покинуть город и переселиться на юг анклава. По данным ЦАХАЛ, около 300 тысяч из миллиона жителей Газы покинули свои дома.

Кто заявил о поддержке Израиля

Госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США поддерживают израильскую операцию в Газе, но ожидают ее быстрого завершения, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Рубио заявил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет ее быстрой реализации», — пишет портал.

Незадолго до начала наземной операции президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников, пригрозив в противном случае отменой «ставок». Нетаньяху в X поблагодарил его за «неизменную поддержку борьбы Израиля с ХАМАС».

