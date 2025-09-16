Израиль начал наступление по всему сектору Газа Axios: Израиль начал наступление с целью оккупировать город Газа

Израильские вооруженные силы начали масштабную военную операцию с целью оккупации города Газа, сообщает американское издание Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников Израиля. Операция сопровождается массированными ударами по всей территории сектора Газа.

Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа, — пишет портал.

По данным израильских телеканалов 9 и 14, удары наносятся ракетными комплексами по целям от южных до северных районов сектора. Сообщается о серии мощных взрывов в различных районах.

В наступлении задействованы не только авиационные подразделения, но и танковые части, что свидетельствует о начале наземной фазы операции. Местные источники подтверждают интенсивный характер боевых действий.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Советник офиса главы еврейского государства Дмитрий Гендельман рассказал, что Тель-Авив требует освобождения всех заложников, разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора, обеспечения контроля над ним со стороны Израиля, а также формирования альтернативного гражданского управления.