Канцелярия Нетаньяху назвала пять условий для прекращения огня в Газе

Канцелярия премьер-минстра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа, сообщил советник офиса главы еврейского государства Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. По его словам, Тель-Авив требует освобождения всех заложников, разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора, обеспечения контроля над ним со стороны Израиля, а также формирования альтернативного гражданского управления.

Война может завершиться немедленно — но только на условиях, утвержденных кабинетом. Лишь выполнение этих условий гарантирует, что ХАМАС не сможет восстановить силы и вновь повторить резню 7 октября, о которой его лидеры открыто заявляют, — написал Гендельман.

Ранее министр иностранных дел Арабской Республики Бадр Абдельати заявил, что власти Египта не собираются принимать палестинцев на своей территории. Он назвал это красной линией, подчеркнув, что Египет ни за что не позволит этому произойти.

До этого Израиль начал наносить удары по жилым домам в Газе. По словам представителя местной гражданской обороны Махмуда Басаля, полностью разрушено многоэтажное здание в западной части города.