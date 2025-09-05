Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:18

Израиль начал наносить удары по жилым домам

Израиль разрушил авиаударом многоэтажное здание в Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израиль начал наносить удары по жилым домам в городе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной гражданской обороны Махмуда Басаль. По его словам, полностью разрушено многоэтажное здание в западной части города.

Израильская армия сегодня [ударила] по многоэтажному зданию «Муштаха» в западном районе города Газа, — отметил собеседник.

Он отметил, что речь идет о начале операции по уничтожению многоэтажных домов, где проживают десятки тысяч палестинцев.

В то же время, по данным армейской пресс-службы Израиля, удар был нанесен по высотке, в которой радикалы движения ХАМАС оборудовали инфраструктуру для подготовки и проведения атак против Армии обороны Израиля. Военные подчеркнули, что перед операцией приняли меры для снижения риска для мирных жителей.

Ранее израильские силы нанесли удар по больнице Нассер в Хан-Юнисе, в результате чего погибли 14 человек, включая трех журналистов телеканала Al Jazeera. Взрыв пришелся на приемный покой медицинского центра.

Израиль
сектор Газа
удары
дома
