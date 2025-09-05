«Не вариант»: Египет разрушил надежды палестинцев на переселение Египет отказался от переселения палестинцев на свою территорию

Власти Египта не собираются принимать палестинцев на своей территории, заявил министр иностранных дел арабской республики Бадр Абдельати, чьи слова приводит телеканал «Аль-Арабийя». Он назвал это красной линией. Абдельати подчеркнул, что Египет ни за что не позволит этому произойти.

Переселение — не вариант, это красная линия для Египта, и мы не позволим этому случиться, — сказал Абдельати.

Дипломат объяснил, что переселение означало бы «ликвидацию и конец палестинского вопроса». По словам Абдельати, он не видит никаких юридических, моральных или этических оснований для того, чтобы выселять людей с их родины.

Ранее Израиль начал наносить удары по жилым домам в Газе. По словам представителя местной гражданской обороны Махмуда Басаля, полностью разрушено многоэтажное здание в западной части города.

Жители Газы также засняли момент удара Армии обороны Израиля по многоэтажному зданию на западе города. На кадрах можно увидеть, как после атаки конструкция высотки начинает складываться этаж за этажом. Через несколько секунд здание исчезает в густом облаке серого дыма.