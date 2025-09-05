Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:22

Появилось жуткое видео полного разрушения высотки в Газе после удара ЦАХАЛ

Опубликованы кадры с полным разрушением высотки в Газе после удара ЦАХАЛ

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Жители Газы засняли момент удара Армии обороны Израиля по многоэтажному зданию на западе города. На кадрах можно увидеть, как после атаки конструкция высотки начинает складываться этаж за этажом. Через несколько секунд здание исчезает в густом облаке серого дыма.

Уничтожено многоэтажное здание «Муштаха». Как сообщил представитель гражданской обороны в Газе Махмуда Басаль, Израиль начал наносить удары по жилым домам. Это, по его словам, может свидетельствовать о начале операции по уничтожению высоток, где проживают десятки тысяч палестинцев.

При этом израильская сторона заявила, что удар был нанесен по зданию, в котором ХАМАС размещал инфраструктуру для атак на ЦАХАЛ. Военные подчеркнули, что заранее приняли меры для снижения риска для мирного населения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС. Глава правительства также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.

