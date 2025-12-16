МИД назвал освобождение арестованных в Баку россиян безусловным приоритетом

Освобождение арестованных 11 россиян в Баку — это безусловный приоритет для Москвы, заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Он подчеркнул, что эта тема обсуждалась во время консультаций в МИД Азербайджана 9–10 декабря.

Безусловный приоритет для нас — скорейшее возвращение в Россию 11 наших граждан, арестованных этим летом в Азербайджане, — сказал Калугин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова дальше обсуждать с Баку ситуацию с арестованными в Азербайджане россиянами. По ее словам, Россия рассчитывает на скорейшее освобождение и возвращение граждан домой.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев во время последней встречи обсуждали арест в Баку россиян, которых обвиняют в контрабанде наркотиков. По его словам, стороны продолжают вести соответствующий диалог, кропотливая работа по этому вопросу продолжается.