Петербуржцев предупредили о проблемах с мобильным интернетом В Петербурге возможны перебои с мобильным интернетом из-за угрозы БПЛА

Работа мобильного интернета в Санкт-Петербурге может быть нестабильной, а скорость передачи данных временно снижена до уровня 2G, сообщил комитет по информатизации и связи города. Причиной сбоев стало введенное ранее утром ограничение связи из-за объявленной угрозы применения беспилотных летательных аппаратов.

Утром в Санкт-Петербурге была объявлена угроза БПЛА, поэтому возможны перебои с мобильным интернетом. В некоторых районах города скорость передачи мобильных данных может быть снижена до 2G. Сейчас опасность, по информации МЧС, уже отменена, однако перебои с интернетом еще некоторое время сохранятся, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что силовые структуры могут замедлять интернет-ресурсы и временно ограничивать мобильную связь на территории региона в преддверии новогодних праздников и во время каникул. Он посоветовал заранее позаботиться о методах связи с близкими. По словам губернатора, вводимые ограничения — это вынужденная мера.

До этого Минцифры расширило список российских цифровых платформ, которые останутся доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета. В обновленный перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи «СберМобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», СМИ «Известия», ТАСС и другие.