Отношения с экс-мужем и выход в свет с Товстиком: как живет Полина Диброва

Бизнесвумен Полина Диброва устроила новогоднюю вечеринку для участниц своего женского клуба на Рублевке. В рамках нее прошел пресс-джанкет, посвященный участию Полины в шоу СТС «Тайный миллионер». Диброва рассказала о новом опыте на телевидении и ответила на самые откровенные вопросы журналистов. Как сейчас живет бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, какие у нее с ним отношения, продолжает ли встречаться с миллиардером Романом Товстиком и как относится к хейту в свой адрес — в материале NEWS.ru.

Как прошла вечеринка Dibrova Club

Новогодняя вечеринка клуба Полины Дибровой Dibrova Club прошла в ресторане «Березка Шале» в селе Усово на Рублевке. Диброва встречала гостей в дизайнерском блестящем платье. Она сделала прическу, из-за которой в интернете ее сравнили с актрисой Людмилой Гурченко. Полина призналась NEWS.ru, что ей очень понравилось это сравнение. «Я сегодня ровно с этой же стрижкой. Но это не стрижка, это просто прическа. Мне показалось, что это очень интересно. И вообще я люблю разные ретроварианты, стрелки, вот такие прически. Мне кажется, что это гармонично, элегантно», — сказала хозяйка вечера.

Рядом с Полиной был ее возлюбленный миллиардер Роман Товстик. Летом их отношения и уход Полины от мужа стали причиной большого медийного скандала. Он не сводил с нее восхищенных глаз, возлюбленные шутили и смеялись. Роман охотно фотографировался и общался с гостями, но избегал прессы.

На вечеринке играла живая музыка, выступал ведущий, гостей угощали изысканными блюдами и просекко. По подсчетам NEWS.ru, проведение новогодней вечеринки обошлось Дибровой как минимум в 1,5 миллиона рублей, так как только аренда ресторана стоит от 800 тысяч рублей.

Что Диброва рассказала о шоу «Тайный миллионер»

В рамках новогодней вечеринки прошел пресс-джанкет, посвященный участию Дибровой в детективном шоу СТС «Тайный миллионер». Оно недавно было завершено, монтируется и выйдет на экраны в феврале. Съемки проекта проходили в Джайпуре в Индии. Участники должны были вычислить того, у кого находится золотой слиток.

Участники шоу «Тайный миллионер» Фото: Пресс-служба СТС

«Я, конечно, сомневалась [участвовать ли], потому что для меня это впервые. Много лет назад я участвовала в реалити, но оно было совершенно другого формата. Здесь я понимала, что нужно играть, а для меня это безумно сложно. Безумно сложно обманывать, безумно сложно притворяться. В этом суть реалити: ты должна сделать вид, что слитка у тебя нет. И я просто молила Бога, чтобы этот слиток мне не попался», — рассказала Диброва.

Полина сказала, что самым сложным для нее было сидеть в комнате, без связи, без компьютера, без телевизора, не знать время и ждать, когда ее выпустят из этой комнаты. На общение с близкими по телефону, по ее словам, всем участникам давали по 20 минут в день, и она сильно скучала по родным. Участники должны были еще выполнять задания.

«Я в первый раз в жизни доила корову, и не с первого раза у меня получилось это сделать, потому что первая корова меня лягнула очень сильно в ногу и убежала. В общем, мы были в таком шоке, но нам нужно было сделать чай (в индийский чай масала со специями добавляется молоко. — NEWS.ru)», — поделилась Полина.

Он добавила, что в начале проекта некоторые участники приняли ее негативно, так как она была сдержанной, дистанцировалась, но по мере общения у нее сложились абсолютно прекрасные отношения со всеми.

Диброва опровергла слухи о ее романе с другим участником шоу блогером, фитнес-тренером Василием Смольновым. Она заметила, что с ним у нее были хорошие отношения, такие же, как и с другими героями проекта.

Какие отношения у Полины с Товстиком и бывшим мужем

Полина рассказала, что сейчас у нее замечательные отношения с любимым человеком, миллиардером Романом Товстиком. Она собирается провести вместе с ним Новый год. Диброва призналась, что ждет свадьбу, и не исключила, что станет матерью в четвертый раз. «Хочу родить девочку», — сказала Полина.

Полина Диброва Фото: Пресс-служба СТС

Диброва призналась, что смогла сохранить с экс-мужем известным телеведущим Дмитрием Дибровым хорошие отношения. По ее словам, экс-супруг научил ее многому, но самое важное из этого — «любить». Она назвала «нелепыми» слухи о том, что Дмитрий собирается ей снова делать предложение, и прокомментировала, правда ли экс-муж собирается забрать у нее «звездную» фамилию. «Нет, это не так. Моя фамилия останется с моими детьми навсегда, со мной — посмотрим», — сказала Диброва.

Что Диброва рассказала о детях

Экс-жена телеведущего рассказала, что развод родителей не стал для ее детей шоком: она заблаговременно готовила их к такому развитию событий. «Они настолько чувствуют мое состояние, они настолько меня поддерживают», — сказала Диброва. Дмитрий и Полина продолжают воспитывать троих сыновей вместе, их дома находятся недалеко друг от друга. По словам Полины, старший Саша больше времени проводит в доме у отца, в своей комнате, где ему комфортно.

«Я всегда говорила, что папа у нас как волшебник, спускается и показывает все интересное. А мама учит, как правильно не разбрасывать вещи, и вовремя есть, и что именно есть. Конечно, он сбежал к отцу, потому что ему там удобно, он подрос. Но сегодня, например, он целый день провел у меня, просто заболело горло. Пришел к маме лечиться», — привела пример Полина.

По словам Полины, ее дети и дети Романа общаются, они дружат. Диброва отметила, что с пониманием относится к поступку Дмитрия, который выставил их дом на продажу. Как добавила Полина, она не стала бы его покупать, а лучше построила бы для семьи новый.

О хейте в свой адрес и Долиной

После того как история Полины Дибровой попала в прессу, многие ее осудили за то, что она якобы увела из семьи многодетного отца. По ее словам, она старается поменьше обращать внимания на хейт, так как это «болото», в которое ее тащат. Она призналась, что больше волновалась за родственников, которые читают негативные комментарии. Полина призвала никого не осуждать.

«Честно говоря, я хотела просто призвать людей к ответственности — что вы творите, что вы себе позволяете? Честно, я не представляю себя, когда бы я зашла на чью-то страницу или в чью-то жизнь и начала комментировать, не зная лично ситуацию этого человека», — сказала Диброва.

Полина Диброва Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Полина высказалась о травле певицы Ларисы Долиной, в адрес которой поступают угрозы и проклятья. Она сказала, что травля Долиной стала инструментом давления на артистку, по ее словам, такие события «происходят не просто так». В разговоре с NEWS.ru модель пожелала Долиной сил со всем справиться и добавила, что жизнь иногда кардинально меняет восприятие другого человека.

«Я надеюсь, что все разрешится как можно скорее. Я считаю, что травля Долиной зачем-то нужна другим людям. Это инструмент, чтобы обезоружить и уничтожить человека, равно как и со мной было», — подчеркнула Диброва.

Полина добавила, что не готова комментировать саму ситуацию с квартирой, так как не знает ее детально и не разбиралась в ней досконально.

О пиаре и Dibrova Club

Диброва ответила на обвинения, что ее развод с Дибровым и отношения с Товстиком — это пиар. По ее словам, она меньше всего хотела, чтобы ее история получила общественную огласку и такой большой резонанс.

«Я могу сказать, что это моя личная жизнь, это мое настоящее, это непростой этап моей жизни. И я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал и верил мне, и будет верить. Я бы хотела, чтобы моя личная жизнь касалась только меня и тех людей, кого она касается», — заявила NEWS.ru Диброва.

Бизнесвумен призналась, что Dibrova Сlub для нее — это прибыльный бизнес. «Это мое любимое дело, я называю четвертым ребенком, но для меня это основной доход, который у меня есть уже давно», — сказала Диброва.

Она отметила, что сейчас много занимается клубом, переделывает сайт, прописывает новую миссию и ценности, так как эта история с разводом и хейтом ее многому научила.

