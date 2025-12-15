«Непростой этап»: Диброва ответила на неудобный вопрос о разводе Диброва заявила, что переживает непростой период после развода

Модель Полина Диброва заявила, что переживает непростой период. Звезда подчеркнула, что развод с телеведущим Дмитрием Дибровым — ее личная жизнь, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-джанкета в рамках новогодней вечеринки Dibrova Club.

Я могу сказать, что это моя личная жизнь, это мое настоящее, это непростой этап моей жизни. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня и будет верить, — сказала Диброва.

Модель пришла на мероприятие со своим новым возлюбленным — миллиардером Романом Товстиком. Диброва была в длинном серебряном платье, а бизнесмен был в черной рубашке и черных брюках.

Ранее стало известно, что гонорар Диброва вырос вдвое после появления в Сети видео, на котором он засветил свой половой орган, выйдя из машины с расстегнутой ширинкой. Теперь выступление телеведущего обходится заказчикам в 5 млн рублей.

Экс-супруга телеведущего в свою очередь не стала критиковать его за этот поступок. По словам бывшей жены шоумена, сейчас она находится на стадии принятия. Также Диброва призвала всех перестать обсуждать этот скандальный инцидент.