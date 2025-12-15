Новый год-2026
15 декабря 2025 в 19:57

«Непростой этап»: Диброва ответила на неудобный вопрос о разводе

Диброва заявила, что переживает непростой период после развода

Полина Диброва Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina*
Модель Полина Диброва заявила, что переживает непростой период. Звезда подчеркнула, что развод с телеведущим Дмитрием Дибровым — ее личная жизнь, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-джанкета в рамках новогодней вечеринки Dibrova Club.

Я могу сказать, что это моя личная жизнь, это мое настоящее, это непростой этап моей жизни. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня и будет верить, — сказала Диброва.

Модель пришла на мероприятие со своим новым возлюбленным — миллиардером Романом Товстиком. Диброва была в длинном серебряном платье, а бизнесмен был в черной рубашке и черных брюках.

Ранее стало известно, что гонорар Диброва вырос вдвое после появления в Сети видео, на котором он засветил свой половой орган, выйдя из машины с расстегнутой ширинкой. Теперь выступление телеведущего обходится заказчикам в 5 млн рублей.

Экс-супруга телеведущего в свою очередь не стала критиковать его за этот поступок. По словам бывшей жены шоумена, сейчас она находится на стадии принятия. Также Диброва призвала всех перестать обсуждать этот скандальный инцидент.

Полина Диброва
шоу-бизнес
разводы
пиар
Дмитрий Дибров
