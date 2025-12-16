Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 17:14

Военкор оценил позиции России по территориальным уступкам

Военкор Коц: никаких территориальных уступок Киеву со стороны Москвы не будет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков четко дал понять, что Россия не пойдет на территориальные уступки в пользу Киева, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, это придает переговорам по мирному урегулированию на Украине конкретику.

Наконец в этой писдильной вакханалии четко прозвучала определенность, которую невозможно трактовать двусмысленно. Россия не пойдет ни на какие компромиссы по своим конституционным землям, — заявил Коц.

Ранее сегодня, 16 декабря, Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. По его словам, никаких компромиссов в вопросе контроля России над этими территориями быть не может.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц назвал конструктивным телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого европейские лидеры представили предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного плана. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Мерц подчеркнул, что главный вопрос, на который должна ответить украинская сторона, — на какие уступки она готова.

Александр Коц
Россия
Украина
переговоры
