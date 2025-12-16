Новый год-2026
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в поджоге иномарки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Петербурге задержали местного жителя по подозрению в поджоге иномарки, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Во Фрунзенском районе загорелся элитный автомобиль Mercedes-Benz.

В ведомстве рассказали, что автомобиль полностью сгорел в результате пожара. Ущерб оценили в 5,5 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего безработного местного жителя. По версии следствия, он облил моторный отсек автомобиля горючей жидкостью и совершил поджог из-за конфликта на дороге, который произошел за месяц до инцидента.

Ранее сотрудника ГАИ в Санкт-Петербурге уволили после попытки кражи бензина и пожара. Он пытался слить топливо из служебной машины. Сообщается, что в процессе слива пары топлива воспламенились.

