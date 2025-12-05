Минцифры обновило белый список сайтов и платформ Минцифры добавило в белый список сайт ЦБ и операторов мобильной связи

Минцифры расширило список российских цифровых платформ, которые останутся доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. Обновленный белый список опубликовали на сайте министерства.

В обновленный перечень вошел обширный список ресурсов: сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», платформы «Россия — страна возможностей», федеральная государственная автоматизированная информационная система «Молодежь России», всероссийский студенческий проект «Твой ход», СМИ «Известия», ТАСС, сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Окко.

Минцифры подчеркнуло, что перечень будет обновляться каждую неделю на основе рейтинга наиболее востребованных российских интернет-ресурсов. Ранее туда были добавлены сайты Альфа-Банка и РЖД, а также навигатор 2GIS.

Ранее операторы связи запустили систему проверки иностранных сим-карт после их регистрации в отечественных сетях. Пользователю на телефон поступит сообщение со ссылкой для авторизации после проверки через капчу. Успешное подтверждение вернет доступ к мобильному интернету и СМС.