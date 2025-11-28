В России ввели верификацию для иностранных сим-карт

Российские операторы связи запустили систему проверки иностранных сим-карт после их регистрации в отечественных сетях, сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Нововведение направлено на повышение безопасности.

Период «охлаждения» необходим для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Он действует как для российских, так и для иностранных сим-карт и составляет 24 часа. По истечении этого времени доступ к интернету и СМС восстанавливается автоматически. Возможность совершать и принимать голосовые вызовы остается, — говорится в сообщении.

При регистрации в сети российского оператора иностранной сим-карты пользователю на телефон поступит сообщение со ссылкой для авторизации после проверки через капчу. Успешное подтверждение вернет доступ к мобильному интернету и СМС.

Ранее в Минцифры объяснили, что механизм «период охлаждения» нужен, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами. Сим-карты, въезжающие в Россию, будут временно блокировать, пока не подтвердят, что ими пользуются люди, а не дроны.