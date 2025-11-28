День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:07

В России ввели верификацию для иностранных сим-карт

Минцифры запустило период охлаждения для ввезенных из-за границы сим-карт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские операторы связи запустили систему проверки иностранных сим-карт после их регистрации в отечественных сетях, сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Нововведение направлено на повышение безопасности.

Период «охлаждения» необходим для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Он действует как для российских, так и для иностранных сим-карт и составляет 24 часа. По истечении этого времени доступ к интернету и СМС восстанавливается автоматически. Возможность совершать и принимать голосовые вызовы остается, — говорится в сообщении.

При регистрации в сети российского оператора иностранной сим-карты пользователю на телефон поступит сообщение со ссылкой для авторизации после проверки через капчу. Успешное подтверждение вернет доступ к мобильному интернету и СМС.

Ранее в Минцифры объяснили, что механизм «период охлаждения» нужен, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами. Сим-карты, въезжающие в Россию, будут временно блокировать, пока не подтвердят, что ими пользуются люди, а не дроны.

сим-карты
Минцифры
мобильная связь
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского
Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России
Богатейшая экономика мира сжалась на фоне пошлин Трампа
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.