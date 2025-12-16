Новый год-2026
16 декабря 2025 в 14:42

Бельгия озвучила мнение о гарантиях ЕС по изъятию российских активов

Politico: Бельгия назвала недостаточными гарантии ЕС по изъятию активов России

Фото: Global Look Press
Бельгия посчитала недостаточными гарантии Европейского союза по изъятию активов России, сообщает газета Politico со ссылкой на документ и источники. Согласно их сведениям, Брюсселю предложили сразу три таких пункта. Как утверждает один из чиновников, переговоры по-прежнему далеки от завершения.

Вся работа сосредоточена на том, чтобы в приоритетном порядке достичь соглашения по репарациям; явной альтернативы нет, — говорится в материале.

Уточняется, что Бельгия все еще настаивает на предоставлении ей дополнительных гарантий. Власти страны опасаются, что они могут столкнуться с несоразмерными рисками.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа не имеет альтернативы помощи Украине в послевоенном восстановлении, кроме использования замороженных российских активов. Политик признался, что не хочет даже думать об этом.

При этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупредил, что планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов представляют угрозу для глобальной финансовой системы. По его мнению, эти действия являются прямым посягательством на международную систему резервов, созданную США.

