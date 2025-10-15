Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:07

Захарова обозначила позицию РФ по арестованным в Азербайджане россиянам

Захарова: Москва продолжит обсуждать с Баку ситуацию с арестованными россиянами

Мария Захарова

Москва готова дальше обсуждать с Баку ситуацию с арестованными в Азербайджане россиянами, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия рассчитывает на скорейшее освобождение и возвращение граждан домой.

Шагом вперед на этом пути стало изменение меры пресечения руководителю Sputnik Азербайджан Игорю Картавых, — добавила дипломат.

Задержания россиян произошли в Баку летом 2025 года. В сентябре Захарова подтвердила, что освобождение соотечественников послужило бы нормализации двусторонних отношений.

Руководителю редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых 10 октября изменили меру пресечения. Теперь журналист будет находиться под домашним арестом во время пребывания в столице республики.

9 октября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели двусторонние переговоры в рамках трехдневного визита главы РФ в Таджикистан на саммит лидеров стран СНГ. Журналисты отметили, что после официальной части переговоров Путин и Алиев продолжили общение уже в холле. Оба президента не стали дожидаться, когда их оставит пресса. Во время официальной части саммита в Душанбе они обсудили острые вопросы, среди которых — крушение самолета авиакомпании AZAL.

